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Мужчина пытался сжечь себя перед зданием Европарламента

Албанца спасли от самосожжения выходцы из Гвинеи, которые проводили акцию протеста под зданием Европарламента.

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Мужчина пытался сжечь себя под зданием Европарламента
Мужчина пытался сжечь себя под зданием Европарламента
Фото: pixabay.com

15 января перед зданием Европарламента мужчина родом из Албании пытался сжечь себя. Об этом сообщила газета Les Dernières Nouvelles d'Alsace.

Мужчину спасли выходцы из Гвинеи, которые в это время проводили акцию протеста. Албанец вместе с оратором выкрикнул слово "несправедливость", а затем облил себя бензином и стал поджигать тело зажигалкой.

Сотрудники национальной полиции, которые находились возле Европарламента, применили огнетушитель.

У мужчины успели сильно обгореть руки и лицо. Его доставили в больницу.

В чемодане, который остался на месте происшествия, обнаружились личные вещи албанца. Оказалось, что ему не предоставили убежище во Франции и он должен был покинуть страну.

Теги: Франция, протесты, Европарламент, Албания, больница, Гвинея, убежище, самосожжение, происшествия
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