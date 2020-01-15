Мужчина пытался сжечь себя перед зданием Европарламента

15 января перед зданием Европарламента мужчина родом из Албании пытался сжечь себя. Об этом сообщила газета Les Dernières Nouvelles d'Alsace.
Мужчину спасли выходцы из Гвинеи, которые в это время проводили акцию протеста. Албанец вместе с оратором выкрикнул слово "несправедливость", а затем облил себя бензином и стал поджигать тело зажигалкой.
Сотрудники национальной полиции, которые находились возле Европарламента, применили огнетушитель.
У мужчины успели сильно обгореть руки и лицо. Его доставили в больницу.
В чемодане, который остался на месте происшествия, обнаружились личные вещи албанца. Оказалось, что ему не предоставили убежище во Франции и он должен был покинуть страну.