ГОРДОН
 
 
МИР

Мужчина, захвативший заложников во французском Гавре, задержан

По информации телеканала BFM TV, подозреваемый в захвате заложников в отделении банка во французском Гавре по очереди выпускал пленников. Когда с ним остался один человек, полиция задержала злоумышленника.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Все заложники освобождены
Все заложники освобождены
Фото: EPA (архив)

Подозреваемый, захвативший 6 августа заложников во французском городе Гавр, задержан. Об этом сообщил телеканал BFM TV.

Проводили ли силовики штурм, или злоумышленник сдался сам, телеканал не уточнил.

Незадолго до задержания он отпустил четвертого заложника. Как отмечает BFM, первого пленника мужчина отпустил еще до того, как приехало спецподразделение полиции, еще один человек сбежал самостоятельно. Перед задержанием в помещении с подозреваемым оставался один заложник.

По информации телеканала, все заложники невредимы. В полиции заявили, что мужчина захватил отделение банка "не для того, чтобы ограбить, а чтобы поговорить о себе".

О захвате заложников в банковском отделении в центре Гавра, недалеко от полицейского участка, стало известно вечером 6 августа. Подозреваемый – 34-летний мужчина. BFM сообщал, что ранее он привлекался к ответственности за мелкие правонарушения и состоял на психиатрическом учете.

Теги: Франция, полиция, захват заложников
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Козловский рассказал, сколько стоит самая дорогая песня в его репертуаре
Козловский рассказал, сколько стоит самая дорогая песня в его репертуаре
"Так и хочется щелбан отвесить". Ефросинина призвала избавляться от недостатков, которые нельзя полюбить
"Так и хочется щелбан отвесить". Ефросинина призвала избавляться от недостатков, которые нельзя полюбить
Черные круги и тапочки. Украинская модель показала, как выглядит спустя три недели после родов
Черные круги и тапочки. Украинская модель показала, как выглядит спустя три недели после родов
"Алла Борисовна 20 лет назад", "Похожа на молодую Билык". Maruv сменила цвет волос
"Алла Борисовна 20 лет назад", "Похожа на молодую Билык". Maruv сменила цвет волос
  Внучка украинского экс-премьера Маша Фокина показала беременный живот
  Внучка украинского экс-премьера Маша Фокина показала беременный живот
Лорак позировала в купальнике на фоне бассейна в греческом отеле. Видео
Лорак позировала в купальнике на фоне бассейна в греческом отеле. Видео
"Грустно видеть, как много людей даже не говорят "спасибо". Рэпер Tekashi 6ix9in раздавал прохожим деньги. Видео
"Грустно видеть, как много людей даже не говорят "спасибо". Рэпер Tekashi 6ix9in раздавал прохожим деньги. Видео
Сын Ротару дал совет мужу Пугачевой Галкину
Сын Ротару дал совет мужу Пугачевой Галкину
"Было ощущение, что на груди сидит слон – я не могла дышать". Милано переболела COVID-19
"Было ощущение, что на груди сидит слон – я не могла дышать". Милано переболела COVID-19
"Нет лидера". Садальский после ухода Гармаша из "Современника" прокомментировал ситуацию в театре
"Нет лидера". Садальский после ухода Гармаша из "Современника" прокомментировал ситуацию в театре
Впервые за 40 лет Виндзорский замок частично откроют для посетителей
Впервые за 40 лет Виндзорский замок частично откроют для посетителей
Беременная Гвоздева показала, как отпраздновала 32-летие на берегу Днепра
Беременная Гвоздева показала, как отпраздновала 32-летие на берегу Днепра
"Сейчас правда на вашей стороне". Гоша Куценко поддержал массовые протесты в Хабаровске
"Сейчас правда на вашей стороне". Гоша Куценко поддержал массовые протесты в Хабаровске
"Господи, что с лицом?" Подписчики не узнали Успенскую на видео
"Господи, что с лицом?" Подписчики не узнали Успенскую на видео
"Умно и стильно". Лопес в блестящей маске прогулялась с семьей в парке
"Умно и стильно". Лопес в блестящей маске прогулялась с семьей в парке
Лузина рассказала, почему на юбилее у Могилевской все гости должны были быть в белом
Лузина рассказала, почему на юбилее у Могилевской все гости должны были быть в белом
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Когда ты влюблена, думаешь, что сможешь повлиять". Булитко рассказала об алкозависимости экс-бойфренда
"Когда ты влюблена, думаешь, что сможешь повлиять". Булитко рассказала об алкозависимости экс-бойфренда
Мейхер показала своих детей – сына и двух дочерей
Мейхер показала своих детей – сына и двух дочерей
  "Сука, все болит, ломит и так обидно". Артист "Квартала 95" Пикалов рассказал, как переболел COVID-19
"Сука, все болит, ломит и так обидно". Артист "Квартала 95" Пикалов рассказал, как переболел COVID-19
"Понимать не обязательно". Михалок показал, как отпраздновал с Алексеем Горбуновым в центре Киева рождение сына
"Понимать не обязательно". Михалок показал, как отпраздновал с Алексеем Горбуновым в центре Киева рождение сына
"Бедные мужики". Loboda позировала обнаженной на фоне моря
"Бедные мужики". Loboda позировала обнаженной на фоне моря
"Помолодели лет на 10". Сумская показала, как выглядит с рыжим цветом волос
"Помолодели лет на 10". Сумская показала, как выглядит с рыжим цветом волос
"Надо попробовать это дело организовать". Булитко рассказала, когда станет мамой
"Надо попробовать это дело организовать". Булитко рассказала, когда станет мамой
Сын Ротару дал совет мужу Пугачевой Галкину
Сын Ротару дал совет мужу Пугачевой Галкину
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS