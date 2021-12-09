"Мы пытались найти выходы из самых сложных ситуаций". Путин отправил Меркель телеграмму в честь ее ухода с поста канцлера и обратился к ней на "ты"

В телеграмме Путин выразил "искреннюю признательность за плодотворное сотрудничество и готовность к взаимоуважительному диалогу", сообщает пресс-служба президента РФ.
Путин обратился к Меркель на "ты" и заверил, что и дальше будет дружить с ней.
"Мы постоянно находились в контакте и пытались найти выходы даже из самых сложных ситуаций. За годы пребывания во главе германского правительства ты по праву снискала высокий авторитет в Европе и во всем мире. Уверен, что твой богатый опыт государственного деятеля и политика будет неизменно востребован. И, конечно, мы продолжим наше дружеское общение", – подчеркнул он.
Меркель занимала должность канцлера с 2005 года. После 15 лет на посту она отказалась снова выдвигать свою кандидатуру на выборы.
2 декабря состоялась церемония, посвященная уходу Меркель с поста канцлера Германии.
Традиционный военный церемониальный акт под названием Der Große Zapfenstreich проводится в Германии для чествования высших должностных лиц государства, а также уходящих в отставку генералов армии. Он считается высшей данью уважения, которую вооруженные силы ФРГ могут отдать гражданскому лицу, отмечает "Німецька хвиля".