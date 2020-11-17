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На Аляске самолет с пассажирами сбил медведя

После удара о самолет авиакомпании Alaska Airlines в аэропорту американского города Якутат бурый медведь погиб.

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Инцидент произошел в аэропорту Якутат
Инцидент произошел в аэропорту Якутат
Фото: Alaska Airlines / Facebook (архив)

14 ноября в аэропорту города Якутат в американском штате Аляска самолет авиакомпании Alaska Airlines насмерть сбил бурого медведя. Об этом 17 ноября со ссылкой на представителей компании сообщила телекомпания CNN.

В момент столкновения с животным в самолете Boeing 737-700 находились шесть пассажиров, информации о каких-либо травмах у них нет.

Инцидент произошел, когда самолет после приземления рулил на стоянку.

Экипаж заметил двух медведей, которые пересекали взлетно-посадочную полосу, и попытался проехать так, чтобы не задеть животных. Переднее шасси медведей не зацепило, но одного из них ударило левым двигателем.

Медведь погиб, его тушу забрали для утилизации.

Пострадавшим самолетом занимались технические службы.

Аэропорт огорожен частично. В его окрестностях двух медведей видели и раньше, отмечает телекомпания.

Теги: самолет, животные, аэропорт, Аляска, утилизация, Boeing, медведи, авиакомпания, столкновение, пассажиры, экипаж
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