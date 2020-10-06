На австралийский материк завезли тасманийских дьяволов, которые были истреблены сотни лет назад

Тасманийские дьяволы, редкие сумчатые млекопитающие, в дикой природе водятся только на острове Тасмания. Австралийская благотворительная организация выпустила на волю на материковой части страны 26 зверьков и будет следить за их адаптацией и размножением.

Австралийская благотворительная организация Aussie Ark выпустила в дикую природу на материковой части страны 11 тасманийских дьяволов – редких сумчатых животных, единственных представителей рода Sarcophilus на Земле. Общая численность этих млекопитающих в заповеднике дикой природы Баррингтон Топс достигла 26, сообщает Aussie Ark в Facebook.

C помощью фотоловушек и радиоошейников исследователи собираются следить, как дьяволы приспосабливаются к жизни на воле и как пройдет сезон размножения в 2021 году.

На охраняемых территориях заповедника нет диких собак динго, которые являются естественным врагом тасманийского дьявола. Считается, что сотни лет назад именно динго истребили австралийскую популяцию этих животных, после чего они остались только на острове Тасмания.

Еще одна угроза популяции тасманийских дьяволов – эпидемия дьявольской лицевой опухоли (заразной формы рака). Она за последние годы уничтожила от 80% до 90% тасманийской популяции.

Тасманийские дьяволы являются хищниками. Свое название получили за пасть с острыми зубами, зловещие ночные крики и свирепость.