Одинокая выдра ищет любовь. В Британии для выдры завели профиль на сайте знакомств

10-летняя азиатская короткопалая выдра по имени Харрис из Корнуоллского тюленьего заповедника (Великобритания) потеряла свою партнершу Абрикос после того, как она умерла в возрасте 16 лет.

Заповедник в Великобритании создал профиль для одинокой выдры, которая потеряла свою половинку. Об этом 28 сентября сообщили на сайте Корнуоллского тюленьего заповедника.

10-летняя азиатская короткопалая выдра по имени Харрис потеряла свою партнершу Абрикос после того, как она умерла в возрасте 16 лет. В заповеднике отмечают, что выдры обычно живут парами, а потому сотрудники решили, что Харрис должна получить второй шанс на любовь, и разместили объявление на сайте знакомств.

Вскоре авторам профиля написали из другого заповедника в городе Скарборо. Местная выдра по имени Тыковка тоже недавно потеряла своего пожилого партнера Эрика, поэтому команда решила, что они с Харрисом будут идеальной парой.

В заповеднике отмечают, что при знакомстве короткопалых выдр лучше всего, чтобы самец находился на территории самки. Поэтому вскоре Харрис отправится к своей новой половинке.