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На Филиппинах количество погибших в результате землетрясения возросло до четырех

По меньшей мере шесть человек считаются пропавшими без вести и еще шесть получили ранения в результате землетрясения, произошедшего 15 декабря.

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Десятки домов в Давао были разрушены
Десятки домов в Давао были разрушены
Фото: ЕРА

На Филиппинах власти официально подтвердили смерть четырех человек в городе Давао в результате землетрясения магнитудой 6,9. Об этом сообщает Philippine News Agency.

По меньшей мере шесть человек считаются пропавшими без вести и еще шесть получили ранения. Количество жертв, вероятно, может увеличиться.

Местные жители сообщили агентству, что по воскресеньям рыночный день и магазины города были переполнены, а значит, под их обломками могут быть живые или погибшие люди.

Оценка нанесенного землетрясением ущерба еще ведется. Десятки зданий были разрушены или повреждены.

Первой жертвой землетрясения стала шестилетняя девочка.

Теги: землетрясение, Филиппины, жертвы, ущерб, погибшие, ранение
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