На Филиппинах произошло сильное землетрясение

По меньшей мере один человек погиб во время мощного землетрясения, произошедшего 18 августа в центральной части Филиппин.

Один человек погиб во время землетрясения на Филиппинах 18 августа Фото: ЕРА

Мощное землетрясение магнитудой 6,6 обрушилось 18 августа на провинции в центральной части Филиппин. Как минимум есть один погибший, сообщил Координационный центр по гуманитарной помощи при ликвидации последствий катастроф Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN).

Землетрясение произошло в 7.03 по местному времени в районе провинции Масбат, расположенной на одноименном острове в центральной части Филиппинского архипелага, на глубине 21 км. По состоянию на 10.00 зарегистрирован 21 подземный толчок.

В результате землетрясения один человек погиб и один получил травмы, говорится в сообщении.

Большая часть разрушений – это дома и конструкции из легких материалов.

Предыдущее землетрясение магнитудой 5,6 произошло на Филиппинах 31 июля нынешнего года в 37 километрах от муниципалитета Хинатуан на Филиппинах.