На курорте Куршевель открыли горнолыжную трассу для автомобилистов

Так как все подъемники на французском курорте Куршевель закрыты из-за пандемии COVID-19, подняться к началу горнолыжной трассы можно на автотранспорте.

Несмотря на закрытие подъемников, горнолыжные курорты во Франции доступны для отдыхающих Фото: Courchevel / Facebook

На известном курорте Куршевель во французских Альпах открыли горнолыжную трассу для автомобилистов. Доступ к ней возможен на автотранспорте, поскольку все подъемники закрыты из-за пандемии коронавируса, сообщает телеканал BFM TV.

Лыжники могут скатиться по "синей" трассе Bellecôte, однако подняться к ее началу можно только на автомобиле.

Открытие трассы "позволяет порадовать отдыхающих", объяснила нововведение директор по маркетингу Courchevel Tourisme Алексия Лайне.

В одной из лыжных школ курорта рассказали BFM TV, что арендовали два микроавтобуса, чтобы перевозить своих клиентов.

У лыжников такая инициатива вызывает восторг, отмечает телеканал, а вот экологов беспокоит воздействие сервиса на окружающую среду.

В феврале из-за пандемии COVID-19 горнолыжные подъемники во Франции будут закрыты, но сами курорты доступны для отдыхающих. Об этом в начале месяца сообщал государственный секретарь по туризму Жан-Батист Лемуан, его слова цитировало издание Le Figaro.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Во Франции по состоянию на 16 февраля COVID-19 зафиксировали у 3,52 млн человек, об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса. От этой болезни умерло более 82,3 тыс. человек, 2,487 млн пациентов выздоровели.

С 31 января Франция закрыла границы для нерезидентов Евросоюза. Ограничения были введены для замедления распространения вируса COVID-19 и его мутаций.