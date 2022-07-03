На курорте в Египте две женщины погибли в результате нападения акулы

"Две женщины подверглись нападению акулы во время занятий поверхностным плаванием в районе курорта Сахл Хашиш, к югу от Хургады. [...] Генерал-майор Амр Ханафи, губернатор Красного моря, принял решение прекратить всю деятельность человека в окрестностях", – говорится в сообщении.
Ведется расследование инцидента.
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Телеканал Al Arabiya сообщил 2 июля, что одна из жертв – 68-летняя гражданка Австрии, которая проживала в Хургаде. Ее доставили в одну з клиник города, но женщина скончалась.
Одно из нападений попало на видео.