На курорте в Египте две женщины погибли в результате нападения акулы

"Две женщины подверглись нападению акулы во время занятий поверхностным плаванием в районе курорта Сахл Хашиш, к югу от Хургады. [...] Генерал-майор Амр Ханафи, губернатор Красного моря, принял решение прекратить всю деятельность человека в окрестностях", – говорится в сообщении.

Ведется расследование инцидента.

Телеканал Al Arabiya сообщил 2 июля, что одна из жертв – 68-летняя гражданка Австрии, которая проживала в Хургаде. Ее доставили в одну з клиник города, но женщина скончалась.

Одно из нападений попало на видео.