На Мадагаскаре вследствие циклона погибло около 120 человек

Большинство смертей – 87 – зафиксировано в районе Иконго на юго-востоке Мадагаскара.

Циклон "Бацирай" обрушился на островное государство поздно вечером 5 февраля и отступил примерно через сутки, отмечает агентство.

По данным BNGRC, циклон повредил или разрушил жилье более 124 тыс. жителей Мадагаскара, еще 30 тыс. человек были вынуждены перебраться в 108 временных лагерей.

Reuters отмечает, что циклон обрушился на Мадагаскар через две недели после тропического шторма "Ана", который унес жизни, по последним данным, 55 человек.