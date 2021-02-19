На острове у берегов Британии кладоискательница нашла сокровища викингов

В конце 2020 года кладоискательница Кэт Джайлс во время поиска металлов на частной территории нашла сокровища викингов. Среди них были золотой браслет, массивная серебряная брошь и одна серебряная нарукавная повязка.

На острове Мэн, который расположен в Ирландском море у берегов Британии, обнаружили артефакты эпохи викингов. Об этом сообщила 18 февраля правительственная организация "Национальное наследие острова Мэн" (MNH).

Среди находок были: золотой браслет, массивная серебряная брошь и одна серебряная нарукавная повязка. Все эти вещи датируются примерно 950-м годом нашей эры.

Артефакты нашла в конце 2020 года кладоискательница Кэт Джайлс во время поиска металлов на частной территории.

Куратор отдела археологии "Национального наследия острова" Мэн Эллисон Фокс отметила, что особую ценность представляет золотой браслет, так как в эпоху викингов золотые изделия были не очень распространены.

"Серебро было гораздо более распространенным металлом для торговли и демонстрации богатства. Было подсчитано, что золото стоило в 10 раз дороже серебра и что этот браслет на руку мог быть эквивалентом 900 серебряных монет", – рассказала она.

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