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На США обрушился один из крупнейших в истории страны ураганов. Погибли почти 80 человек

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В результате урагана погибли почти 80 человек
В результате урагана погибли почти 80 человек
Фото: EPA

Ураган "Ян" обрушился на США 28 сентября и бушевал там последние несколько дней, общее число погибших превысило 70 человек. Об этом 1 октября сообщили каналы NBC News и CNN.

Сперва он ударил по штату Флорида, где достигал скорости 150 миль в час (241 км/час), из-за чего квалифицировали как ураган четвертой категории (максимальная – пятая со скоростью ветра более 250 км/час).

Затем он достиг Южной Каролины, а его статус был понижен сперва до урагана первой категории, а затем до посттропического циклона со скоростью ветра 35 миль в час (56 км/час). Из-за урагана частично обрушились два пирса – Черри-Гроув-Пирс и Паули-Айлен. Также ураган задел и штат Вирджиния.

Согласно подсчетам государственных чиновников и журналистов NBC News, ураган убил как минимум 77 человек. Это число может вырасти, так как продолжаются спасательные работы.

В Северной Каролине вечером 30 сентября без электричества оставались более 330 тыс. потребителей, а во Флориде – более 1,4 млн.

По оценкам компании CoreLogic, занимающейся анализом недвижимости, "Ян" может нанести Флориде страховые убытки на сумму до $47 млрд, что с учетом инфляции может сделать его вторым по стоимости ураганом в истории штата после урагана "Эндрю" 1992 года.

Президент Джо Байден заявил, что разрушения во Флориде в результате урагана "Ян", вероятно, будут одними из самых страшных в истории США, его цитирует Reuters.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, ураган, Флорида, Южная Каролина, разрушения, погибшие
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