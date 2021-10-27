На Сицилию обрушился шторм, улицы и площади городов затоплены, есть жертвы

Ливень затопил улицы и площади города, центр Катании остался без электричества. Во время проливных дождей под автомобилем было найдено тело мужчины. Ранее сообщалось о гибели в результате непогоды 67-летнего мужчины.

Мэр города Сальво Поглиезе призвал жителей не покидать дома и распорядился закрыть все магазины, кроме продуктовых и аптек.

Синоптики прогнозируют, что пик шторма произойдет с четверга по пятницу.

#Itàlia * Un mínim de dues persones moren a Sicília després d'una tempesta ciclònica gens comuna. Aquest fenomen ha deixat submergides parts de l'illa.pic.twitter.com/P4P5q6JOZ6 — El Pregoner (@_ElPregoner) October 27, 2021