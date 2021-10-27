На Сицилию обрушился шторм, улицы и площади городов затоплены, есть жертвы

Ливень затопил улицы и площади города, центр Катании остался без электричества. Во время проливных дождей под автомобилем было найдено тело мужчины. Ранее сообщалось о гибели в результате непогоды 67-летнего мужчины.
Мэр города Сальво Поглиезе призвал жителей не покидать дома и распорядился закрыть все магазины, кроме продуктовых и аптек.
Синоптики прогнозируют, что пик шторма произойдет с четверга по пятницу.
#Itàlia * Un mínim de dues persones moren a Sicília després d'una tempesta ciclònica gens comuna. Aquest fenomen ha deixat submergides parts de l'illa.pic.twitter.com/P4P5q6JOZ6— El Pregoner (@_ElPregoner) October 27, 2021
В августе 2017 года в Италии из-за непогоды на северо-востоке страны погибли четыре человека.
В октябре 2020 года итальянские спасатели обнаружили пять тел погибших от последствий шторма, бушевавшего в северных районах страны.
В июле 2021 года на севере Италии прошел сильный дождь с градом, который за полчаса побил сотни автомобилей на магистрали Милан – Неаполь.