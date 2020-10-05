В Италии нашли пять тел погибших во время шторма

В северных районах Италии выпало рекордное количество осадков, сообщается о погибших.

Сильные дожди вызвали разлив рек в Италии и Франции Фото: Protezione Civile Piemonte / Twitter

К вечеру 4 октября итальянские спасатели обнаружили пять тел погибших от последствий шторма, бушующего в северных районах страны, об этом сообщает агентство ANSA.

Два тела обнаружены в районе Сан-Ремо, еще одно – в населенном пункте Вентимилья. На морском побережье в муниципалитете Империя найдена погибшей женщина.

Пятое тело принадлежит французскому пастуху, его унесло потоком разлившейся реки Руайа.

Из горных селений людей эвакуируют вертолетами, пишет агентство. В Пьемонте, Эмилии-Романье, Парме, Лигурии и других областях из-за обрушения мостов и разрушения дорог от мира отрезаны целые муниципалитеты.

Шторм продолжается с 3 октября. Количество осадков, выпавшее за сутки, побило рекорд, державшийся с 1958 года.

Опасение властей вызывает разлив реки По. Ожидается, что дожди с грозами будут идти весь день 5 октября.