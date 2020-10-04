Шторм на юге Франции. Разрушены мосты и дороги, есть жертвы. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Как минимум один человек погиб в результате шторма "Алекс", который привел к подтоплениям и оползням на юге Франции.
Как сообщил телеканал BFM TV
, погибший – пастух из долины реки Руайа, потоками воды его тело унесло на территорию Италии. Днем 4 октября 18 человек считались пропавшими без вести, 379 были эвакуированы
. Многие дороги и мосты разрушены, ряд населенных пунктов в долинах Руайа и Везюби изолированы от внешнего мира.