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Шторм на юге Франции. Разрушены мосты и дороги, есть жертвы. Фоторепортаж

Сегодня 19.34
Как минимум один человек погиб в результате шторма "Алекс", который привел к подтоплениям и оползням на юге Франции. Как сообщил телеканал BFM TV, погибший – пастух из долины реки Руайа, потоками воды его тело унесло на территорию Италии. Днем 4 октября 18 человек считались пропавшими без вести, 379 были эвакуированы. Многие дороги и мосты разрушены, ряд населенных пунктов в долинах Руайа и Везюби изолированы от внешнего мира.
Теги: Франция, Италия, шторм, жертвы, пастух, дороги, погибшие
 

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