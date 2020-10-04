В результате шторма "Алекс" во Франции пропали 18 человек

В Приморских Альпах на юге Франции проводят спасательную операцию, из-за сильных дождей в регионе повысился уровень рек.

С начала стихийного безствия во Франции провели 381 спасательную операцию Фото: EPA

Французские спасатели сообщили о 18 гражданах страны, которые не выходят на связь или пропали без вести после разыгравшегося на юге страны шторма "Алекс". Об этом 3 октября сообщил телеканал BFM TV.

По сообщению СМИ, проливные дожди нанесли вред нескольким деревням в департаменте Приморские Альпы, где значительно повысился уровень рек. Более 10 населенных пунктов оказались заблокированными из-за стихии.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс сообщил, что была проведена 381 спасательная операция с начала шторма, спасено 379 человек, из них 140 эвакуировано при помощи вертолетов.

По информации BFM TV, шторм затронул также итальянский регион Пьемонт, где спасатели ищут 17 человек.