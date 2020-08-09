Жертвами наводнения на греческом острове Эвбея стали пять человек

На острове Эвбея в Греции осадков за восемь часов выпало 300 мм при обычных 63. Это стало причиной наводнения.

На греческом острове Эвбея, расположенном в Эгейском море, произошло наводнение, жертвами которого стали пять человек. Об этом 9 августа сообщил заместитель министра гражданской защиты страны Никос Хардалиас, информирует protothema.gr.

Чиновник также уведомил о двух пропавших без вести, однако вскоре одного из них нашли и эвакуировали.

Вследствие наводнения на острове произошли разрушения.

По данным министра, причиной наводнения стали сильные дожди, в результате которых за восемь часов в регионе выпало 300 мм осадков. Обычно на острове выпадает 63 мм осадков.

Греческие синоптики опубликовали изображение расположившейся над островом грозовой облачности.

Скриншот: meteo.gr

Эвбея – второй по величине остров Греции после Крита. Население Эвбеи составляет почти 200 тыс. человек по переписи 2001 года.