Число жертв урагана "Ида" в США возросло до 82 человек

По данным департамента здравоохранения Луизианы на 8 сентября, в штате погибли 26 человек. В числе причин смерти – упавшее на дом дерево, затопление автомобиля, отравление угарным газом, падение с крыши, а также "перегрев во время длительного отключения электроэнергии".
Семеро из погибших – жители одного из домов для престарелых. Как сообщает телеканал, они умерли после эвакуации на склад, где были размещены более 800 жителей из семи домов престарелых.
В юго-восточных штатах (Алабама, Миссисипи, Теннесси) погибли четыре человека. На северо-востоке США (штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут и Пенсильвания) число жертв достигло 52.
США 29 августа накрыл один из мощнейших ураганов в истории страны. Первыми под удар попали штаты Луизиана и Миссисипи. Без электричества остались более 1 млн человек. Множество домов были затоплены и разрушены, люди оказались заблокированы на крышах и чердаках.
30 августа метеорологи сообщали, что ураган "ослабел и превратился в тропический шторм" – его скорость упала с 230 км/ч до 120 км/ч.
В начале сентября "Ида" дошла до северо-востока страны. В штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси объявили чрезвычайное положение, в городе Нью-Йорк остановили работу всех линий метрополитена из-за того, что многие станции были затоплены.