Число жертв урагана "Ида" в США возросло до 82 человек

По данным департамента здравоохранения Луизианы на 8 сентября, в штате погибли 26 человек. В числе причин смерти – упавшее на дом дерево, затопление автомобиля, отравление угарным газом, падение с крыши, а также "перегрев во время длительного отключения электроэнергии".

Семеро из погибших – жители одного из домов для престарелых. Как сообщает телеканал, они умерли после эвакуации на склад, где были размещены более 800 жителей из семи домов престарелых.

В юго-восточных штатах (Алабама, Миссисипи, Теннесси) погибли четыре человека. На северо-востоке США (штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут и Пенсильвания) число жертв достигло 52.