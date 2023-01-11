На вокзале в Париже мужчина с ножом ранил шесть человек

Нападать на людей злоумышленник начал в 6.42 и был нейтрализован через одну минуту находившимися на вокзале полицейскими.

По мужчине с ножом стреляли несколько полицейских, и он был ранен. Источник CNN утверждает, что нападавший находится в критическом состоянии.

Среди шести раненых им людей – сотрудник пограничной полиции. Один из пострадавших получил критические ранения, за его жизнь борются медики.

В прокуратуре Парижа отметили, что мотив нападения с ножом неизвестен.

Reuters пишет, что в человека с ножом выстрелили три раза. Во время нападения он ничего не говорил и не имел при себе документов.