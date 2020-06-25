На востоке Турции произошло землетрясение

В провинции Ван на востоке Турции 25 июня произошло землетрясение магнитудой 5,4.

Как сообщает турецкое государственное агентство "Анадолу" со ссылкой на управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, эпицентр землетрясения находился в районе Озалп.

Подземные толчки были зафиксированы в 13.03 по местному времени. Очаг находился на глубине 6,9 км. О разрушениях или пострадавших в результате землетрясения не сообщается.