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В Турции произошло землетрясение, есть пострадавшие

В Турции ранения получили три сотрудника охраны вышки, которая пострадала вследствие землетрясения магнитудой 5,7.

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В район землетрясения направлены спасатели
В район землетрясения направлены спасатели
Фото: ЕРА (архив)

14 июня в провинции Бингель на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,7 балла. Об этом со ссылкой на информацию управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) проинформировало государственное агентство "Анадолу".

Подземные толчки зафиксированы в 17.24. Эпицентр располагался в уезде Карлыова.

По словам губернатора провинции Кадира Экинджи, "в результате землетрясения повреждена наблюдательная вышка, ранены три сотрудника службы безопасности объекта".

В министерстве окружающей среды и градостроительства Турции отметили, что в район землетрясения направлены спасатели.

Теги: Турция, землетрясение, раненые, спасатели, губернатор, пострадавшие, охрана
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