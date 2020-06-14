В Турции произошло землетрясение, есть пострадавшие

В Турции ранения получили три сотрудника охраны вышки, которая пострадала вследствие землетрясения магнитудой 5,7.

14 июня в провинции Бингель на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,7 балла. Об этом со ссылкой на информацию управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) проинформировало государственное агентство "Анадолу".

Подземные толчки зафиксированы в 17.24. Эпицентр располагался в уезде Карлыова.

По словам губернатора провинции Кадира Экинджи, "в результате землетрясения повреждена наблюдательная вышка, ранены три сотрудника службы безопасности объекта".

В министерстве окружающей среды и градостроительства Турции отметили, что в район землетрясения направлены спасатели.