На Японию обрушился тайфун "Хайшен"

В Японии из-за тайфуна эвакуируют людей, движение на железной дороге остановлено, авиарейсы отменены.

На юг Японии сегодня обрушился тайфун "Хайшен", власти просят жителей запастись водой и едой и не выходить из дома. Об этом сообщает агентство Associated Press.

"Хайшен" стал вторым мощным тайфуном в Японии за прошедшую неделю. Он вызвал сильные ветры и дожди и направился на север страны, который наиболее уязвим для наводнений и селей.

В метеорологической службе предупредили, что дождь сегодня будет таким же сильным, как ведро с водой, вылитое на голову.

Предупреждения об эвакуации были выпущены для более чем 50 000 человек на островах Окинава, Кюсю, в префектурах Кагосима и Нагасаки.

Скоростные поезда в Японии временно прекратили движение, десятки авиарейсов были отменены.