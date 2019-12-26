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Филиппины накрыл тайфун "Урсула". Фоторепортаж

Сегодня 01.51
Накануне Рождества Филиппины накрыл тайфун "Урсула". Сила ветра местами достигала 195 км в час. В результате шесть человек считаются пропавшими без вести, а более 16 тыс. были вынуждены провести ночь во временных укрытиях в школах, больницах и правительственных зданиях. Береговая охрана заявила, что на Рождество в портах застряло более 25 тыс. человек, паромную переправу закрыли, сообщает 25 декабря Agence France-Presse. Филиппинское управление атмосферных, геофизических и астрономических служб проинформировало, что "Урсула" начала замедляться. Там прогнозируют, что тайфун покинет зону Филиппин утром 28 декабря.
Теги: Рождество, Филиппины, паром, непогода, тайфун, переправа, прогноз, больницы
 

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