На юге Испании перевернулась лодка с мигрантами, 12 человек пропали без вести

Спасательная операция была начата после того, как норвежское парусное судно объявило, что оно подобрало алжирского мигранта в нескольких морских милях от побережья испанской провинции Альмерия.
В район, где случился инцидент, отправили вертолет береговой охраны. Он заметил в море одного из мигрантов и спас его.
Два мигранта рассказали спасательной команде, что на прошлой неделе они вместе с 12 другими людьми отправились с пляжа недалеко от Орана на северо-западе Алжира. Однако утром 17 октября после отказа двигателя их лодка перевернулась.
Как отмечает Le Figaro, Испания – одна из главных стран, через которую мигранты из Северной Африки попадают в Европу. В период с января по конец сентября в Испанию, на Балеарские или Канарские острова по морю прибыло более 27 тыс. мигрантов, что на 54% больше, чем в 2020 году, за тот же период. Этот морской путь полон подводных камней: по меньшей мере 1025 человек погибли во время перехода в 2021 году.