На юге Испании перевернулась лодка с мигрантами, 12 человек пропали без вести

Спасательная операция была начата после того, как норвежское парусное судно объявило, что оно подобрало алжирского мигранта в нескольких морских милях от побережья испанской провинции Альмерия.

В район, где случился инцидент, отправили вертолет береговой охраны. Он заметил в море одного из мигрантов и спас его.

Два мигранта рассказали спасательной команде, что на прошлой неделе они вместе с 12 другими людьми отправились с пляжа недалеко от Орана на северо-западе Алжира. Однако утром 17 октября после отказа двигателя их лодка перевернулась.