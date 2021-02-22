На жительницу Нидерландов упала часть двигателя пролетавшего над ней Boeing 747

20 февраля в Нидерландах на пожилую женщину в городе Меерссен упала часть двигателя грузового реактивного самолета Boeing 747-400. Об этом со ссылкой на представителей пожарной службы сообщило издание NL Times.
Женщина получила не опасные для жизни травмы.
Другие обломки попали также на автомобили.
Представитель пожарной службы рассказал, что местные жители "были шокированы", когда увидели пролетающий по небу самолет с горящим двигателем.
Издание отмечает, что Boeing следовал из аэропорта Маастрихт Ахен в Нидерландах в американский Нью-Йорк.
В аэропорту рассказали, что самолету опасность не грозила, так как он может "прекрасно лететь" даже на одном из четырех двигателей.
Причина пожара в двигателе пока неизвестна. Эксперты предполагают, что в него могло что-то попасть и повредить лопасти турбины.