В Мексике разбился самолет ВВС, погибли шесть военных

По данным мексиканских СМИ, разбившийся в штате Веракрус самолет ВВС страны выполнял учебно-тренировочный полет.

21 февраля в мексиканском штате Веракрус потерпел крушение самолет военно-воздушных сил страны Learjet 45. Об этом проинформировало министерство обороны Мексики.

"Learjet 45 с регистрационным номером 3912 ВВС Мексики потерпел аварию при взлете с национального аэропорта Эль Ленсеро, расположенного в муниципалитете Эмилиано-Сапата, штат Веракрус. К сожалению, в этом случае погибли шесть военнослужащих", – говорится в сообщении.

В Twitter опубликовали видео с горящим самолетом. Очаг пожара находился в центральной части фюзеляжа.

Люди пытались разбить стекло в кабине экипажа, когда горела центральная часть фюзеляжа самолета.

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Se desploma aeronave Lear Jet de la Fuerza Aérea Mexicana en el aeropuerto El Lencero en Xalapa, Veracruz, aparentemente tras realizar prácticas de vuelo en el sitio. #Veracruz #Desplome #Avioneta #Xalapa #Sedena #FuerzaAérea #Tragedia pic.twitter.com/Hm0L3LbZUu — Blog del Regio (@BlogDelRegio) February 21, 2021

По данным RÉCORD México, разбившийся самолет выполнял учебно-тренировочный полет в город Вильяэрмоса (штат Табаско). От места крушения это на расстоянии больше 200 км.

Learjet 45 – американский реактивный административный самолет. Его экипаж составляет два человека.