Над пляжем в Австралии столкнулись два вертолета, есть погибшие

Авиакатастрофа произошла, когда один борт взлетал, а второй шел на посадку.

В результате один вертолет лишился лобового стекла, но сумел приземлиться. Среди пассажиров есть пострадавшие. Этот вертолет работает на пляже Sea World.

Второй вертолет после удара упал вниз, перевернувшись. По данным местных властей, погибли четыре человека, еще трое в критическом состоянии находятся в больнице.

По данным Службы скорой помощи Квинсленда (QAS), восемь пострадавших были доставлены в университетскую больницу Голд-Коста и один – в детскую больницу в столице Квинсленда Брисбене.

Телеканал отметил, что авиакатастрофа произошла "в разгар туристического сезона в популярном месте отдыха".

Причины столкновения расследуют эксперты. Очевидцы говорят, что в этом районе был ветреный день.

Associated Press пишет, что взлетавший вертолет "был подрезан другим вертолетом, летевшим над водой".