В Афганистане столкнулись два вертолета, погибли по меньшей мере восемь человек – СМИ

По данным телеканала Tolo News, столкнувшиеся в афганской провинции Гильменд вертолеты принадлежали ВВС страны.

В ночь на 14 октября в провинции Гильменд на юге Афганистана произошло столкновение двух вертолетов, погибли, по разным данным, от восьми до 15 человек. Об этом сообщает местный телеканал Tolo News.

Источник телеканала рассказал, что столкнулись вертолеты, принадлежащие военно-воздушным силам Афганистана.

Столкновение произошло после высадки вертолетами спецназа и погрузки в них раненых.

Факт инцидента в районе населенного пункта Нава подтвердил представитель губернатора провинции Омар Звак. Подробностей он не предоставил.

Пользователи соцсетей утверждают, что столкнулись вертолеты американского производства Black Hawk.

Провинция Гильменд находится возле границы Афганистана с Пакистаном.