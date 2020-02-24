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Наезд на участников карнавала в Германии. Количество пострадавших возросло до 30

29-летний водитель автомобиля Mercedes, въехавший в толпу на карнавале в немецком Фолькмарзене, также получил травмы. Он находится в больнице под временным арестом.

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Инцидент произошел во время карнавального шествия
Инцидент произошел во время карнавального шествия
Фото: ЕРА

Количество госпитализированных после наезда автомобиля на участников карнавального шествия в честь Марди Гра в немецком Фолькмарзене выросло до 30. Об этом сообщила пресс-служба полиции округа Кассель в федеральной земле Гессен.

У нескольких человек серьезные травмы. Среди пострадавших – дети, говорится в пресс-релизе.

Полиция Гессена открыла уголовное дело в отношении 29-летнего водителя автомобиля Mercedes, совершившего наезд. Он также получил травмы в результате инцидента и сейчас находится в больнице под временным арестом.

"Обвиняемый должен предстать перед следственным судьей, как только позволит состояние здоровья", – отметили в полиции.

После происшествия карнавал в Фолькмарзене был отменен.

Днем 24 февраля водитель направил свой универсал Mercedes на участников и зрителей шествия. Очевидцы рассказывали прессе, что он мог сделать это умышленно, пытаясь сбить детей.

Карнавалы в честь Марди Гра проходят в разных странах во вторник накануне Пепельной среды – начала Великого поста.

Теги: Германия, карнавал , полиция, арест, больница, Mercedes
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