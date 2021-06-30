Нападение с ножом на прохожих в Вюрцбурге имело исламистскую подоплеку – следствие

Нападение произошло 25 июня. 24-летний мужчина, приехавший из Сомали, напал с ножом на прохожих. Погибли три женщины 1939-го, 1972-го и 1996 года рождения, тяжелые ранения получили шесть человек, еще один был ранен легко. Нападавшего задержали силовики.

"Преступления имели исламистскую подоплеку. Это подтверждается двукратными восклицаниями "Аллаху акбар", услышанными свидетелями во время совершения преступления, и упоминанием "джихада" задержанным", – сказано в пресс-релизе.

По данным властей, в расследовании задействованы 130 правоохранителей.

В ходе обыска жилья обвиняемого пропагандистских материалов исламистского содержания не нашли.

Задержанного также могут направить на психиатрическую экспертизу.

К расследованию подключены в том числе ученые, занимающиеся исследованием ислама.