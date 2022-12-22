ГОРДОН
 
 
МИР

NASA объявило о завершении миссии InSight. Корабль четыре года собирал информацию о Марсе

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Эксперты считают, что у модуля InSight закончилась энергия
Эксперты считают, что у модуля InSight закончилась энергия
Фото: jpl.nasa.gov

Миссия NASA InSight завершилась после более чем четырех лет сбора научных данных на Марсе. Эксперты пришли к выводу, что у посадочного модуля закончилась энергия, сообщила 21 декабря лаборатория реактивного движения NASA.

Диспетчеры миссии в лаборатории реактивного движения агентства в Южной Калифорнии не смогли связаться с посадочным модулем после двух последовательных попыток. Из этого они сделали вывод, что у солнечных батарей космического корабля закончилась энергия.

NASA ранее решило объявить миссию завершенной, если посадочный модуль пропустит две попытки связи. На всякий случай агентство будет продолжать прослушивать сигнал посадочного модуля, но на данный момент его получение маловероятно. В последний раз InSight связывался с Землей 15 декабря.

"Я наблюдал за запуском и посадкой этой миссии, и, хотя прощаться с космическим кораблем всегда грустно, увлекательная научная работа, проведенная InSight, вызывает радость. Одни только сейсмические данные этой миссии программы Discovery предлагают потрясающее понимание не только Марса, но и других скалистых тел, включая Землю", – сказал заместитель администратора управления научной миссии NASA в Вашингтоне Томас Зурбухен.

Контекст:

Модуль автоматической станции Mars InSight был запущен на Марс 5 мая 2018 года. 26 ноября того же года он приземлился на поверхность планеты. 7 декабря космический аппарат записал шум ветра на Марсе, а 19 декабря установил на планете сейсмометр.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Марс, NASA, корабль, Вашингтон, миссия, Калифорния, энергия, марсоход, InSight
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"В эти темные времена в нашей семье произошло светлое событие". Украинский хореограф Ксения Горб впервые стала матерью
"В эти темные времена в нашей семье произошло светлое событие". Украинский хореограф Ксения Горб впервые стала матерью
  "Признание в любви между смелостью и нежностью". Военнослужащий ВСУ Вышебаба с певицей Nichka записали песню "Кохатись". Видео
  "Признание в любви между смелостью и нежностью". Военнослужащий ВСУ Вышебаба с певицей Nichka записали песню "Кохатись". Видео
Jerry Heil во время концерта в Тернополе упала в оркестровую яму. Артистку госпитализировали
Jerry Heil во время концерта в Тернополе упала в оркестровую яму. Артистку госпитализировали
"Если б думать вы могли, то бункерный повис бы на колготках". Мага обратился к матерям 100 тыс. оккупантов, ликвидированных в Украине
"Если б думать вы могли, то бункерный повис бы на колготках". Мага обратился к матерям 100 тыс. оккупантов, ликвидированных в Украине
Праздничный пирог с красной рыбой. Рецепт от Ярославского
Праздничный пирог с красной рыбой. Рецепт от Ярославского
"Песни в унисон – это победа". Бабкин выступил с концертом в Израиле
"Песни в унисон – это победа". Бабкин выступил с концертом в Израиле
"Желто-голубые цветы", "Машины уже закончились?" В сети обсуждают ролик о награждении семей погибших российских оккупантов
"Желто-голубые цветы", "Машины уже закончились?" В сети обсуждают ролик о награждении семей погибших российских оккупантов
"Эти ребята были там, где сейчас настоящий ад". Tarabarova выступила с концертом перед украинскими защитниками. Видео
"Эти ребята были там, где сейчас настоящий ад". Tarabarova выступила с концертом перед украинскими защитниками. Видео
"Красивое тело". 40-летняя Мейхер перед камерой засветила пресс
"Красивое тело". 40-летняя Мейхер перед камерой засветила пресс
Кацурина показала Dantes, спящего в одной спальне с ее сыном. Видео
Кацурина показала Dantes, спящего в одной спальне с ее сыном. Видео
"Что за симпатяга!" Стоун показала своего пса в рождественской шапке
"Что за симпатяга!" Стоун показала своего пса в рождественской шапке
Loboda исполнила "Щедрик", завернувшись во флаг Украины. Видео
Loboda исполнила "Щедрик", завернувшись во флаг Украины. Видео
"Дает чувство силы для всей нации". Клопотенко рассказал, как испечь рождественскую паляницу
"Дает чувство силы для всей нации". Клопотенко рассказал, как испечь рождественскую паляницу
"Прекрасные фото". Свитолина показала кадры из своей семейной жизни
"Прекрасные фото". Свитолина показала кадры из своей семейной жизни
"Новогодний вайб иллюзия? Конечно". Цимбалюк высказался о праздновании Нового года во время войны
"Новогодний вайб – иллюзия? Конечно". Цимбалюк высказался о праздновании Нового года во время войны
Фильм "Дом из заноз" совместного производства Дании, Украины, Финляндии и Швеции попал в шорт-лист "Оскара 2023"
Фильм "Дом из заноз" совместного производства Дании, Украины, Финляндии и Швеции попал в шорт-лист "Оскара 2023"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"А какая была свадьба – на коленях стоял, плакал". Стало известно имя новой избранницы Остапчука. Фото (98604)
2
Клум без бюстгальтера показала часть бюста. Фото (47954)
3
"Эти ноги – сокровище страны". Никитюк позировала в ультрамини (45650)
4
"Продолжают пялиться в телевизор". Покровский в новом клипе показал, как родители убитого российского оккупанта встречают Новый год. Видео (45502)
5
Новая девушка бывшего мужа Ани Лорак показала, как спит с ним (37699)
6
"Ничего себе!" Бех-Романчук в огромном декольте наклонилась перед камерой (33138)
7
Новая возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак показала лицо крупным планом (31852)
8
Kruть потребовала дисквалификации группы Tvorchi, которая опередила ее на один балл и будет представлять Украину на "Евровидении 2023" (25101)
 
 
 
 