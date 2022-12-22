NASA объявило о завершении миссии InSight. Корабль четыре года собирал информацию о Марсе

Диспетчеры миссии в лаборатории реактивного движения агентства в Южной Калифорнии не смогли связаться с посадочным модулем после двух последовательных попыток. Из этого они сделали вывод, что у солнечных батарей космического корабля закончилась энергия.

NASA ранее решило объявить миссию завершенной, если посадочный модуль пропустит две попытки связи. На всякий случай агентство будет продолжать прослушивать сигнал посадочного модуля, но на данный момент его получение маловероятно. В последний раз InSight связывался с Землей 15 декабря.

"Я наблюдал за запуском и посадкой этой миссии, и, хотя прощаться с космическим кораблем всегда грустно, увлекательная научная работа, проведенная InSight, вызывает радость. Одни только сейсмические данные этой миссии программы Discovery предлагают потрясающее понимание не только Марса, но и других скалистых тел, включая Землю", – сказал заместитель администратора управления научной миссии NASA в Вашингтоне Томас Зурбухен.