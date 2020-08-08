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Найдены черные ящики пассажирского самолета, разбившегося в Индии

7 августа в аэропорту Карипур при посадке разбился Boeing 737, летевший из ОАЭ, погибли 18 человек. Спасателям удалось обнаружить оба бортовых самописца лайнера.

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Самолет перелетел посадочную полосу и разломился при приземлении
Самолет перелетел посадочную полосу и разломился при приземлении
Фото: ЕРА

8 августа на месте крушения Boeing 737 авиакомпании Air India Express найдены оба черных ящика. Об этом сообщил в Twitter министр гражданской авиации Индии Хардип Сингх Пури.

"Цифровые регистраторы полетных данных и диктофон кабины экипажа злополучного самолета обнаружены", – отметил он.

Hindustan Times пишет, что черные ящики доставят для расшифровки в Дели.

Самолет, выполнявший рейс из Дубая в Карипур (международный аэропорт города Кожикоде), потерпел крушение во время посадки вечером 7 августа. По информации управления гражданской авиации Индии, лайнер садился в условиях сильного дождя, не сбросив скорость. В итоге борт пролетел мимо взлетно-посадочной полосы, упал и разломился на две части.

По информации авиакомпании, в самолете было 190 человек: 184 пассажира, в том числе 10 детей, и шестеро членов экипажа. В результате крушения погибли оба пилота и 16 пассажиров.

Теги: Индия, ОАЭ, авиакатастрофа, Boeing, Дели
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