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"Не грусти, Корея!" В Сеуле организовали шоу дронов, чтобы поблагодарить медиков и напомнить о социальной дистанции. Видео

400 беспилотников приняли участие в арт-флешмобе, который 4 июля состоялся в Сеуле. Видеозапись шоу разместило в своем YouTube-аккаунте министерство земли, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи. Дроны под музыку образовывали в ночном небе разноцветные фигуры, напоминающие о необходимости придерживаться социальной дистанции и мыть руки в период пандемии. Затем появились надписи с благодарностью медработникам и контур Корейского полуострова с текстом: "Не грусти, Корея!"

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Дроны образовывали картины в небе Сеула
Дроны образовывали картины в небе Сеула
Фото: ЕРА
видео

Фото: 국토교통부 / YouTube
Теги: Южная Корея, Сеул, беспилотники, шоу, пандемия
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