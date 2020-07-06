"Не грусти, Корея!" В Сеуле организовали шоу дронов, чтобы поблагодарить медиков и напомнить о социальной дистанции. Видео
400 беспилотников приняли участие в арт-флешмобе, который 4 июля состоялся в Сеуле. Видеозапись шоу разместило в своем YouTube-аккаунте министерство земли, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи. Дроны под музыку образовывали в ночном небе разноцветные фигуры, напоминающие о необходимости придерживаться социальной дистанции и мыть руки в период пандемии. Затем появились надписи с благодарностью медработникам и контур Корейского полуострова с текстом: "Не грусти, Корея!"
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