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Неграждане США могут получить право голосовать на выборах в Нью-Йорке

Владельцам грин-кард могут разрешить голосовать на выборах
Владельцам грин-кард могут разрешить голосовать на выборах
Фото: EPA

Власти Нью-Йорка (США) зарегистрировали законопроект, который позволит негражданам страны голосовать на местных выборах, ожидается, что его примут 9 декабря. Об этом 23 ноября сообщает The New York Times.

Городской совет планирует одобрить законопроект, который позволит более 800 тыс. негражданам Нью-Йорка регистрироваться в качестве членов политических партий и голосовать на муниципальных выборах при условии, что они являются держателями грин-карты или имеют право работать в США.

Неграждане по-прежнему не смогут голосовать на выборах президента США, а также избирать членов Конгресса США, губернаторов, судей и законодателей штатов, сообщает Independent

Сторонники принятия законопроекта утверждают, что иммигранты, проживающие в городе на законных основаниях, должны иметь право выбирать мэра и своих представителей в городском совете.

Противники говорят, что закон ослабит избирательные права граждан и подорвет ценность американского гражданства.

Контекст:

Мэр Нью-Йорка – глава исполнительной ветви власти правительства города, избирается на четыре года не более двух сроков подряд. Мэр руководит городскими службами, полицией, противопожарной службой, муниципальной собственностью, большинством муниципальных организаций и контролирует соблюдение всех законов города и штата в Нью-Йорке.

В ноябре 2021 года выборы на пост мэра Нью-Йорка выиграл кандидат от Демократической партии США Эрик Адамс (бывший капитан департамента полиции Нью-Йорка), сообщал NPR

До него этот пост дважды занимал представитель Демократической партии США Билл де Блазио

Теги: США, выборы, Нью-Йорк, гражданство, законопроект, голосование, Green Card
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