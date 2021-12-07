Неграждане США могут получить право голосовать на выборах в Нью-Йорке

Городской совет планирует одобрить законопроект, который позволит более 800 тыс. негражданам Нью-Йорка регистрироваться в качестве членов политических партий и голосовать на муниципальных выборах при условии, что они являются держателями грин-карты или имеют право работать в США.
Неграждане по-прежнему не смогут голосовать на выборах президента США, а также избирать членов Конгресса США, губернаторов, судей и законодателей штатов, сообщает Independent.
Сторонники принятия законопроекта утверждают, что иммигранты, проживающие в городе на законных основаниях, должны иметь право выбирать мэра и своих представителей в городском совете.
Противники говорят, что закон ослабит избирательные права граждан и подорвет ценность американского гражданства.
Мэр Нью-Йорка – глава исполнительной ветви власти правительства города, избирается на четыре года не более двух сроков подряд. Мэр руководит городскими службами, полицией, противопожарной службой, муниципальной собственностью, большинством муниципальных организаций и контролирует соблюдение всех законов города и штата в Нью-Йорке.
В ноябре 2021 года выборы на пост мэра Нью-Йорка выиграл кандидат от Демократической партии США Эрик Адамс (бывший капитан департамента полиции Нью-Йорка), сообщал NPR.
До него этот пост дважды занимал представитель Демократической партии США Билл де Блазио.