Неграждане США могут получить право голосовать на выборах в Нью-Йорке

Владельцам грин-кард могут разрешить голосовать на выборах Фото: EPA

Городской совет планирует одобрить законопроект, который позволит более 800 тыс. негражданам Нью-Йорка регистрироваться в качестве членов политических партий и голосовать на муниципальных выборах при условии, что они являются держателями грин-карты или имеют право работать в США.

Неграждане по-прежнему не смогут голосовать на выборах президента США, а также избирать членов Конгресса США, губернаторов, судей и законодателей штатов, сообщает Independent.

Сторонники принятия законопроекта утверждают, что иммигранты, проживающие в городе на законных основаниях, должны иметь право выбирать мэра и своих представителей в городском совете.

Противники говорят, что закон ослабит избирательные права граждан и подорвет ценность американского гражданства.