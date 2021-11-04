Эмигрантка из Украины победила на выборах в городской совет Нью-Йорка

Верников (в центре) уехала с семьей из Украины в 12-летнем возрасте Фото: Inna Vernikov for NYC / Facebook

Адвокат Верников баллотировалась на 48-м участке, который расположен в Бруклине, здесь голосуют 180 тыс. избирателей. Политик рассказала, что большая часть избирателей на ее участке – евреи, выехавшие из СССР.

Верников уехала с семьей из Черновцов в 12-летнем возрасте, в США она получила профессию адвоката. После восьми лет юридической практики она решила попробовать свои силы в политике.

Накануне голосования Верников рассказала, что в случае победы приостановит работу юриста.

"С точки зрения развития карьеры и оплаты депутатство не является для меня значительным повышением, но для меня это не так важно. Моя цель – это перемены, которые я могу внедрить в городе. Я делаю это, потому что люблю эту страну и благодарна за то, что она нам дает", – отметила она.

Верников в случае победы обещала бороться за увеличение финансирования полиции и увеличение бюджета санитарно-очистных служб Нью-Йорка.