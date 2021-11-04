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Эмигрантка из Украины победила на выборах в городской совет Нью-Йорка

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Верников (в центре) уехала с семьей из Украины в 12-летнем возрасте
Верников (в центре) уехала с семьей из Украины в 12-летнем возрасте
Фото: Inna Vernikov for NYC / Facebook

37-летняя эмигрантка из Украины Инна Верников, представляющая Республиканскую партию, победила на выборах в городской совет Нью-Йорка. Об этом 3 ноября сообщила украинская служба "Голоса Америки" в Facebook.

Адвокат Верников баллотировалась на 48-м участке, который расположен в Бруклине, здесь голосуют 180 тыс. избирателей. Политик рассказала, что большая часть избирателей на ее участке – евреи, выехавшие из СССР.

Верников уехала с семьей из Черновцов в 12-летнем возрасте, в США она получила профессию адвоката. После восьми лет юридической практики она решила попробовать свои силы в политике.

Накануне голосования Верников рассказала, что в случае победы приостановит работу юриста. 

"С точки зрения развития карьеры и оплаты депутатство не является для меня значительным повышением, но для меня это не так важно. Моя цель – это перемены, которые я могу внедрить в городе. Я делаю это, потому что люблю эту страну и благодарна за то, что она нам дает", – отметила она.

Верников в случае победы обещала бороться за увеличение финансирования полиции и увеличение бюджета санитарно-очистных служб Нью-Йорка.

https://www.facebook.com/chastime/videos/408910470971227/

Контекст:

2 ноября в США прошли местные выборы, в стране избирали членов Конгресса на места, освободившиеся по разным причинам, парламентов штатов, а также мэров и депутатов городских советов. В двух штатах – Нью-Джерси и Вирджинии выбирали губернаторов, сообщил "Голос Америки".

Теги: США, Украина, выборы, Черновцы, Нью-Йорк, юрист
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