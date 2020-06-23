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Немцов посмертно выиграл в ЕСПЧ дело против Лужкова

Поводом для разбирательства между российским оппозиционным политиком Борисом Немцовым и бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым послужил доклад "Лужков. Итоги", который Немцов выпустил в 2009 году. Лужков выиграл дело о защите чести и достоинства в российском суде, после чего Немцов обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека.

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Немцова убили в 2015 году, после смерти политика процесс в ЕСПЧ продолжила его дочь Жанна
Немцова убили в 2015 году, после смерти политика процесс в ЕСПЧ продолжила его дочь Жанна
Фото: EPA

Российский оппозиционный политик Борис Немцов посмертно выиграл дело против бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Решение суда было опубликовано 23 июня.

Поводом для разбирательства между политиками послужил доклад "Лужков. Итоги", который Немцов выпустил в 2009 году в соавторстве с Владимиром Миловым. В докладе Лужкова обвинили в коррупции. Газета "Коммерсантъ" опубликовала о докладе заметку.

Лужков обратился в суд с иском о защите чести и достоинства. В ноябре 2009 года Замоскворецкий районный суд Москвы частично удовлетворил иск о диффамации, в феврале 2010 года Московский городской суд оставил решение в силе. В пользу Лужкова суд взыскал сумму в размере 500 тыс. руб. (в то время – 11 430).

Немцов обратился в Европейской суд по правам человека в июне 2010 года. После убийства политика в 2015 году его дочь Жанна Немцова сообщила суду о намерении продолжить разбирательство вместо отца.

В решении ЕСПЧ сказано, что в деле, которое Лужков выиграл в 2009 году, были нарушены права Немцова и газеты "Коммерсантъ" на свободу выражения мнения.

"То, что [изложенные в докладе] факты не стали предметом официального расследования [в РФ], не означало, что они были неверными или неточными. Спустя всего несколько месяцев после окончания процесса о диффамации президент России уволил Лужкова с занимаемой должности в связи с утратой доверия", – сказано в решении.

https://www.facebook.com/vadim.prokhorov.12/posts/10222207339642689

Суд обязал Россию в течение трех месяцев выплатить Жанне Немцовой 20 800: 12 994 в качестве компенсации материального ущерба и 7800 в качестве возмещения морального ущерба.

Адвокат Вадим Прохоров, который представлял Немцова в ЕСПЧ, написал в Facebook, что ожидал такого решения.

"Да, европейское правосудие не быстрое, но и неотвратимое. Жаль, что вследствие дистрофии российского правосудия и преступного характера нынешней российской власти, убившей Бориса Немцова, этот процесс занял столько времени, а Борис Ефимович не успел увидеть этого долгожданного решения", – отметил он.

Жанна Немцова пообещала в Facebook, что все полученные средства перечислит организации Boris Nemtsov Foundation for Freedom.

https://www.facebook.com/zhanna.nemtsova/posts/10157555308692218

Лужков был мэром Москвы в 19922010 годах. Он умер 10 декабря 2019 года в возрасте 83 лет в больнице в Мюнхене. Политик не вышел из наркоза после проведения плановой операции.

Немцова застрелили в Москве 27 февраля 2015 годаСогласно решению суда от 13 июля 2017 года, убийца Немцова Заур Дадаев получил 20 лет колонии строгого режима. Соучастники Дадаева, братья Анзор и Шадид Губашевы, получили 19 и 16 лет колонии соответственно, Темирлан Эскерханов – 14 лет, Хамзат Бахаев – 11 лет. Организаторы и заказчики преступления до сих пор не названы.

Теги: Россия, Борис Немцов, коррупция, ЕСПЧ, Юрий Лужков, Жанна Немцова
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