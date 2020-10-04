Новая Каледония провела референдум об отделении от Франции, стали известны результаты

Второй раз за два года жители архипелага Новая Каледония голосовали по вопросу о независимости. Вновь большинство избирателей высказались за то, чтобы остаться в составе Франции.

4 октября жители Новой Каледонии на референдуме высказались за сохранение архипелага в составе Франции, сообщил в Twitter верховный комиссариат этого административно-территориального объединения.

По предварительным данным, 53,26% избирателей высказались против независимости региона, 47,74% – за.

Окончательные итоги референдума будут обнародованы 5 октября.

Référendum 2020. Résultats provisoires en attendant la proclamation des résultats officiels par le Président de la commission de contrôle lundi 5 octobre. pic.twitter.com/lDptRgOte4 — Haut-commissariat988 (@HC98800) October 4, 2020

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на результаты голосования в своем Twitter.

"Каледонцы подтвердили свое желание остаться во Франции. Это знак доверия к республике. Я также слышу голоса тех, кто выступает за независимость. Мы все вместе построим Новую Каледонию завтрашнего дня", – написал он.

Les Calédoniens ont confirmé leur souhait de maintenir la Nouvelle-Calédonie dans la France. C'est une marque de confiance dans la République. J’entends aussi la voix de ceux qu’anime la volonté de l’indépendance. Nous construirons tous ensemble la Nouvelle-Calédonie de demain. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 4, 2020

В ноябре 2018 года подобный референдум уже проводился, 56,7% высказались против отделения от Франции. Сторонники независимости, имеющие две трети кресел в новокаледонской ассамблее, инициировали повторный плебисцит, и на этот раз число сторонников сецессии возросло.

Согласно договору Нумеа 1998 года, Новая Каледония имеет право трижды проводить референдум о самоопределении. Сейчас это французская территория с широкой автономией.

На островах архипелага, расположенного в Тихом океане, проживает около 270 тыс. человек.