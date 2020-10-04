Новая Каледония провела референдум об отделении от Франции, стали известны результаты

4 октября жители Новой Каледонии на референдуме высказались за сохранение архипелага в составе Франции, сообщил в Twitter верховный комиссариат этого административно-территориального объединения.
По предварительным данным, 53,26% избирателей высказались против независимости региона, 47,74% – за.
Окончательные итоги референдума будут обнародованы 5 октября.
Référendum 2020. Résultats provisoires en attendant la proclamation des résultats officiels par le Président de la commission de contrôle lundi 5 octobre. pic.twitter.com/lDptRgOte4— Haut-commissariat988 (@HC98800) October 4, 2020
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на результаты голосования в своем Twitter.
"Каледонцы подтвердили свое желание остаться во Франции. Это знак доверия к республике. Я также слышу голоса тех, кто выступает за независимость. Мы все вместе построим Новую Каледонию завтрашнего дня", – написал он.
Les Calédoniens ont confirmé leur souhait de maintenir la Nouvelle-Calédonie dans la France. C'est une marque de confiance dans la République. J’entends aussi la voix de ceux qu’anime la volonté de l’indépendance. Nous construirons tous ensemble la Nouvelle-Calédonie de demain.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 4, 2020
В ноябре 2018 года подобный референдум уже проводился, 56,7% высказались против отделения от Франции. Сторонники независимости, имеющие две трети кресел в новокаледонской ассамблее, инициировали повторный плебисцит, и на этот раз число сторонников сецессии возросло.
Согласно договору Нумеа 1998 года, Новая Каледония имеет право трижды проводить референдум о самоопределении. Сейчас это французская территория с широкой автономией.
На островах архипелага, расположенного в Тихом океане, проживает около 270 тыс. человек.