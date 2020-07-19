Новое расследование по делу MH17 изучит действия Украины, утверждают российские СМИ. В МИД Украины это опровергли

Международная организация Flight Safety Foundation проведет независимое расследование обстоятельств крушения на Донбассе самолета авиакомпании Malaysia Airlines. В России утверждают, что эксперты выяснят, почему Украина не закрыла свое воздушное пространство в день катастрофы. Замглавы МИД Украины Евгений Енин назвал это сообщение российской пропагандой.

Независимая некоммерческая международная организация Flight Safety Foundation, которая базируется в США, проведет расследование обстоятельств крушения на Донбассе Boeing авиакомпании Malaysia Airlines. Об этом 18 июля сообщило агентство "РИА Новости".

Российское агентство утверждает, что эксперты рассмотрят вопрос закрытия воздушного пространства над восточной Украиной и регионами, прилегающими к зоне конфликта, включая территорию Российской Федерации.

Информацию о расследовании подтвердила пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейк, которая пояснила, что оно ведется отдельно от уголовного процесса по делу MH17, пишет "РИА Новости".

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил "РБК-Украина", что расследование действительно ведется. При этом информацию российских СМИ он назвал пропагандой, подчеркнув, что эксперты должны изучить именно действия России накануне катастрофы.

"Россия как тогда, так и сейчас не может объяснить, почему она закрыла свое воздушное пространство вблизи украинско-российской границы в районе Донбасса именно с 0.00 17 июля 2014 года, именно после того, как российский "Бук" пересек границу, за несколько часов до сбивания этим "Буком" малайзийского Boeing", – сказал Енин.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 находившихся на борту пассажиров и членов экипажа (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к катастрофе отрицает.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот).

Дело рассматривает суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.

В сентябре 2016 года Генеральная прокуратура Украины заявила, что Киев не несет ответственности за незакрытое воздушное пространство во время крушения MH17.

В декабре 2019 года министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок сообщил, что его ведомство обращалось к Москве за помощью в расследовании вопроса о незакрытии воздушного пространства над востоком Украины в июле 2014-го, но запрос не был удовлетворен. В РФ заявили, что готовы предоставить такие данные международной следственной группе.