ГОРДОН
 
 
МИР

Новое расследование по делу MH17 изучит действия Украины, утверждают российские СМИ. В МИД Украины это опровергли

Международная организация Flight Safety Foundation проведет независимое расследование обстоятельств крушения на Донбассе самолета авиакомпании Malaysia Airlines. В России утверждают, что эксперты выяснят, почему Украина не закрыла свое воздушное пространство в день катастрофы. Замглавы МИД Украины Евгений Енин назвал это сообщение российской пропагандой.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
298 человек погибли при крушении рейса MH17
298 человек погибли при крушении рейса MH17
Фото: ЕРА

Независимая некоммерческая международная организация Flight Safety Foundation, которая базируется в США, проведет расследование обстоятельств крушения на Донбассе Boeing авиакомпании Malaysia Airlines. Об этом 18 июля сообщило агентство "РИА Новости".

Российское агентство утверждает, что эксперты рассмотрят вопрос закрытия воздушного пространства над восточной Украиной и регионами, прилегающими к зоне конфликта, включая территорию Российской Федерации.

Информацию о расследовании подтвердила пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейк, которая пояснила, что оно ведется отдельно от уголовного процесса по делу MH17, пишет "РИА Новости".

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил "РБК-Украина", что расследование действительно ведется. При этом информацию российских СМИ он назвал пропагандой, подчеркнув, что эксперты должны изучить именно действия России накануне катастрофы.

"Россия как тогда, так и сейчас не может объяснить, почему она закрыла свое воздушное пространство вблизи украинско-российской границы в районе Донбасса именно с 0.00 17 июля 2014 года, именно после того, как российский "Бук" пересек границу, за несколько часов до сбивания этим "Буком" малайзийского Boeing", – сказал Енин.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 находившихся на борту пассажиров и членов экипажа (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к катастрофе отрицает.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот).

Дело рассматривает суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.

В сентябре 2016 года Генеральная прокуратура Украины заявила, что Киев не несет ответственности за незакрытое воздушное пространство во время крушения MH17.

В декабре 2019 года министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок сообщил, что его ведомство обращалось к Москве за помощью в расследовании вопроса о незакрытии воздушного пространства над востоком Украины в июле 2014-го, но запрос не был удовлетворен. В РФ заявили, что готовы предоставить такие данные международной следственной группе.

Теги: Россия, США, Украина, Нидерланды, прокуратура, МИД Украины, российская пропаганда, воздушное пространство, MH17, Бук, расследование, Евгений Енин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Деми Мур показала, как гримеры превращают ее в платиновую блондинку
Деми Мур показала, как гримеры превращают ее в платиновую блондинку
"Лицом к лицу". Королева Великобритании с мечом в руках посвятила 100-летнего Томаса Мура в рыцари. Фото
"Лицом к лицу". Королева Великобритании с мечом в руках посвятила 100-летнего Томаса Мура в рыцари. Фото
  Добкин рассказал, почему хочет, чтобы его сын отслужил в армии. Сын – против
  Добкин рассказал, почему хочет, чтобы его сын отслужил в армии. Сын – против
"Сплю ногами вверх". Девушка Остапчука рассказала интересные факты о себе
"Сплю ногами вверх". Девушка Остапчука рассказала интересные факты о себе
Беременная звезда сериала "Однажды под Полтавой" Саливанчук обнародовала фото с венчания
Беременная звезда сериала "Однажды под Полтавой" Саливанчук обнародовала фото с венчания
71-летний Леонтьев обнародовал фото с американской моделью
71-летний Леонтьев обнародовал фото с американской моделью
"У меня ломка по ним в Америке", "Только полиции не хватает". Мозговая показала "наркотики"
"У меня ломка по ним в Америке", "Только полиции не хватает". Мозговая показала "наркотики"
"Унылые коридоры можно использовать для съемки фильма "Сталкер". Кухар показала, как выглядит Киевское хореографическое училище
"Унылые коридоры можно использовать для съемки фильма "Сталкер". Кухар показала, как выглядит Киевское хореографическое училище
Бывшие супруги Шоптенко и Дикусар позировали вместе на юбилее "Світського життя". Фото
Бывшие супруги Шоптенко и Дикусар позировали вместе на юбилее "Світського життя". Фото
"Детское личико". 50-летняя Лопес удивила фанов юным лицом. Фото
"Детское личико". 50-летняя Лопес удивила фанов юным лицом. Фото
  "Карпаты. Место силы". Руслана призвала сохранить Карпаты и показала, как их уничтожают. Видео
  "Карпаты. Место силы". Руслана призвала сохранить Карпаты и показала, как их уничтожают. Видео
Ребрик показала киношных родственников – бывшего любовника-миллионера и 18-летнюю дочь
Ребрик показала киношных родственников – бывшего любовника-миллионера и 18-летнюю дочь
  "Ноги Тодоренко и грудь, как у Ивлеевой". Jerry Heil запела на русском языке. Аудио
  "Ноги Тодоренко и грудь, как у Ивлеевой". Jerry Heil запела на русском языке. Аудио
Второй участницей "Танцев со звездами" стала экс-солистка "ВИА Гры"
Второй участницей "Танцев со звездами" стала экс-солистка "ВИА Гры"
Супруга Андрея Шевченко поделилась снимками семейного отдыха в Италии
Супруга Андрея Шевченко поделилась снимками семейного отдыха в Италии
"Какой красивый". Лазарев позировал с расстегнутыми штанами
"Какой красивый". Лазарев позировал с расстегнутыми штанами
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Чувствую, насмеюсь". Бадоева отправилась на нудистский пляж в Хорватии
"Чувствую, насмеюсь". Бадоева отправилась на нудистский пляж в Хорватии
71-летний Леонтьев обнародовал фото с американской моделью
71-летний Леонтьев обнародовал фото с американской моделью
Деми Мур показала, как гримеры превращают ее в платиновую блондинку
Деми Мур показала, как гримеры превращают ее в платиновую блондинку
"Лицом к лицу". Королева Великобритании с мечом в руках посвятила 100-летнего Томаса Мура в рыцари. Фото
"Лицом к лицу". Королева Великобритании с мечом в руках посвятила 100-летнего Томаса Мура в рыцари. Фото
Падалко, у которой в эфире выпал зуб, продемонстрировала широкую улыбку крупным планом. Фото
Падалко, у которой в эфире выпал зуб, продемонстрировала широкую улыбку крупным планом. Фото
Варум о браке с Агутиным: С каждым годом все сложнее отвечать на вопрос: "Раскройте секрет вашего семейного счастья"
Варум о браке с Агутиным: С каждым годом все сложнее отвечать на вопрос: "Раскройте секрет вашего семейного счастья"
"У меня четвертая стадия СПИДа". Заслуженный артист Украины Завадский, осужденный за педофилию, рассказал о смертельной болезни
"У меня четвертая стадия СПИДа". Заслуженный артист Украины Завадский, осужденный за педофилию, рассказал о смертельной болезни
  Добкин рассказал, почему хочет, чтобы его сын отслужил в армии. Сын – против
Добкин рассказал, почему хочет, чтобы его сын отслужил в армии. Сын – против
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS