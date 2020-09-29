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Новостям по телевидению в России доверяют меньше половины граждан – опрос

По данным опроса "Левада-центра", больше всего россияне доверяют информации по телевидению, в соцсетях и интернет-изданиях.

В РФ выросло число доверяющих телевидению
В РФ выросло число доверяющих телевидению
Фото: Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення / Facebook

Новостям по российскому телевидению доверяют 48% граждан РФ. Об этом свидетельствует результаты проведенного в августе социологического исследования "Левада-центра", его результаты опубликованы 28 сентября.

Респондентам задавали вопрос: "Каким источникам информации вы более всего доверяете в освещении новостей в стране и в мире?" Опрашиваемые могли выбрать несколько вариантов ответа.

Телевидение оказалось лидером по этому показателю. В тройку по уровню такого доверия попали также социальные сети (24%) и интернет-издания (23%).

Вариант "никому не доверяю" выбрали 16% опрошенных, еще 2% затруднились с ответом.

По сравнению с опросом, проведенным в августе 2018 года, число доверяющих телевидению и соцсетям выросло на три и шесть процентных пункта соответственно.

Таблица: levada.ru
Таблица: levada.ru

Опрос был проведен 20–26 августа по репрезентативной выборке населения России объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше. Исследование проводилось методом телефонных интервью, статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Теги: Россия, телевидение, интернет, соцопрос, исследование, соцсети, Левада-центр, население
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