Новый глава McDonald's намерен запретить флирт и вечеринки сотрудников – СМИ

Новый гендиректор компании McDonald's Крис Кемпчински намерен изменить порядки, которые были при предыдущем руководителе Стивене Истербруке. Об этом 5 января сообщила со ссылкой на источники The Wall Street Journal.
Издание отмечает, что Кемпчински стремится восстановить в компании "более профессиональную культуру".
Бывшие и нынешние сотрудники McDonald's рассказывали, что при Истербруке большую роль играли "ночные разговоры" в барах и флирт с работающими в компании. При предыдущем руководителе также допускались вечеринки и "братание" между рядовыми сотрудниками и топ-менеджерами. Якобы сам Истербрук тоже был в подобных ситуациях.
Корпорация McDonaldʼs уволила британца Истербрука, который проработал в компании 25 лет, из-за романа с одной из сотрудниц. Поведение топ-менеджера нарушило корпоративные правила, которые запрещают подобные романы. Истербрук согласился, что его поведение было ошибкой.
Вместо него гендиректором McDonald's назначили Кемпчински, который до того управлял американским подразделением компании.