Новый глава McDonald's намерен запретить флирт и вечеринки сотрудников – СМИ

Экс-глава McDonald's Стивен Истербрук поощрял неформальное общение сотрудников. Новый гендиректор Крис Кемпчински намерен такого не допускать, утверждают источники The Wall Street Journal.

Новый гендиректор компании McDonald's Крис Кемпчински намерен изменить порядки, которые были при предыдущем руководителе Стивене Истербруке. Об этом 5 января сообщила со ссылкой на источники The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что Кемпчински стремится восстановить в компании "более профессиональную культуру".

Бывшие и нынешние сотрудники McDonald's рассказывали, что при Истербруке большую роль играли "ночные разговоры" в барах и флирт с работающими в компании. При предыдущем руководителе также допускались вечеринки и "братание" между рядовыми сотрудниками и топ-менеджерами. Якобы сам Истербрук тоже был в подобных ситуациях.

Корпорация McDonaldʼs уволила британца Истербрука, который проработал в компании 25 лет, из-за романа с одной из сотрудниц. Поведение топ-менеджера нарушило корпоративные правила, которые запрещают подобные романы. Истербрук согласился, что его поведение было ошибкой.

Вместо него гендиректором McDonald's назначили Кемпчински, который до того управлял американским подразделением компании.