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Новый глава McDonald's намерен запретить флирт и вечеринки сотрудников – СМИ

Экс-глава McDonald's Стивен Истербрук поощрял неформальное общение сотрудников. Новый гендиректор Крис Кемпчински намерен такого не допускать, утверждают источники The Wall Street Journal.

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Кемпчински назначили гендиректором компании осенью 2019 года
Кемпчински назначили гендиректором компании осенью 2019 года
Фото: ЕРА

Новый гендиректор компании McDonald's Крис Кемпчински намерен изменить порядки, которые были при предыдущем руководителе Стивене Истербруке. Об этом 5 января сообщила со ссылкой на источники The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что Кемпчински стремится восстановить в компании "более профессиональную культуру".

Бывшие и нынешние сотрудники McDonald's рассказывали, что при Истербруке большую роль играли "ночные разговоры" в барах и флирт с работающими в компании. При предыдущем руководителе также допускались вечеринки и "братание" между рядовыми сотрудниками и топ-менеджерами. Якобы сам Истербрук тоже был в подобных ситуациях.

Корпорация McDonaldʼs уволила британца Истербрука, который проработал в компании 25 лет, из-за романа с одной из сотрудниц. Поведение топ-менеджера нарушило корпоративные правила, которые запрещают подобные романы. Истербрук согласился, что его поведение было ошибкой.

Вместо него гендиректором McDonald's назначили Кемпчински, который до того управлял американским подразделением компании.

Теги: культура, вечеринка, McDonaldʼs, Крис Кемпчински
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