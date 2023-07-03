Около военного аэродрома в Краснодарском крае РФ случился мощный взрыв, образовалась огромная воронка

Размер воронки: 10 метров в диаметре и около четырех метров глубиной, пишет канал. Взрыв произошел в 200 метрах от местного аэродрома. Пострадавших и разрушений нет.

Telegram-канал Mash пишет, что, по его данным, ПВО сбила ракету. Якобы была попытка атаковать склад горюче-смазочных материалов на территории военного аэродрома. Канал опубликовал видео, на котором видно столб черного дыма на месте происшествия.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев написал в Telegram, что власти разбираются в произошедшем. Причин он не объяснил, взрыв и последствия назвал "ситуацией".