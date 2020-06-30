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Осужденного экс-президента Кыргызстана госпитализировали с двусторонней пневмонией

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, приговоренный на прошлой неделе к 11 годам тюрьмы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, госпитализирован с двусторонней пневмонией.

Как сообщает кыргызское издание 24.kg со ссылкой на Госкомитет нацбезопасности страны, с жалобой на плохое самочувствие Атамбаев обратился 29 июня. Ему провели ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 – он показал отрицательный результат. "В тот же день проведен онлайн-консилиум врачей, после чего бывшему президенту поставлен диагноз "внебольничная двусторонняя пневмония". Врачи приняли решение о переводе Атамбаева в больницу на стационарное лечение", – заявили в комитете.

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