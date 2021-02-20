"Отреагировала, как типичная бабушка, забывшая очки". Меркель забыла надеть маску после выступления

Пользователей соцсетей насмешила реакция канцлера Германии Ангелы Меркель, когда та забыла надеть маску после выступления в Бундестаге.

Канцлер Германии Ангела Меркель во время выступления в Бундестаге забыла на трибуне свою маску. Соответствующее видео на своей странице в Facebook опубликовало агентство Reuters 19 февраля.

В ролике видно, как сев на место, Меркель осознала, что забыла маску, испугалась и поспешила обратно, чтобы забрать средство защиты.

Пользователи сети в комментариях по-разному отреагировали на видео.

"Я, когда иду в продуктовый магазин, нахожусь на полпути к двери, и мне нужно вернуться, чтобы вытащить маску из машины", – пишет Jess Mortillfem.

"Она отреагировала, как типичная бабушка, забывшая свои очки", – написал пользователь Ginno Bruno Pizarro Dongo.