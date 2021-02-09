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Заявление нового главы партии Меркель о европейской перспективе Украины – это прорыв – украинский дипломат

Новый глава немецкой партии "Христианско-демократический союз" Армин Лашет, который, вероятно, будет кандидатом от ХДС на должность канцлера после истечения срока полномочий Ангелы Меркель, в первом интервью после избрания на пост главы партии высказал поддержку Украине. Посол Украины в Германии Андрей Мельник подчеркнул, что ранее в руководстве консерваторов не использовали термин "европейская перспектива" в отношении Украины.

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Мельник: Впервые за этот год мы услышали это заявление. Пока рано радоваться, это лишь хорошее начало
Мельник: Впервые за этот год мы услышали это заявление. Пока рано радоваться, это лишь хорошее начало
Фото: germany.mfa.gov.ua

Заявление нового главы немецкой партии "Христианско-демократический союз" Армина Лашета о европейской перспективе Украины очень обнадеживающее. Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал в комментарии "Громадському радіо".

Лашет в первом после избрания на пост главы партии интервью высказал поддержку Украине "на ее трудном пути".

"Это первая чрезвычайно обнадеживающая ласточка. Ведь до сих пор ни один из влиятельных членов ХДС, не говоря уже о лидерах партии, не использовал так открыто именно термин "европейская перспектива". Его всячески избегали, несмотря на то, что именно пробивание этой перспективы нашего членства в ЕС было главным приоритетом нашей дипмиссии в последние годы. Именно поэтому заявление нового лидера ХДС чрезвычайно важно. Это настоящий прорыв", – сказал Мельник.

Он отметил, что год назад провел встречу с Лашетом, которую почти всю посвятил важности предоставления Украине перспективы членства в ЕС.

"Я был положительно удивлен, что тогда господин Лашет, как ни странно, очень положительно отреагировал. Но впервые за этот год мы услышали это заявление. Пока рано радоваться, это лишь хорошее начало. Теперь мы начинаем еще более активно работать с тем, чтобы с этого заявления появились новые важные шаги", – сказал посол.

16 января премьер-министр земли Северный Рейн – Вестфалия Лашет был избран главой партии "Христианско-демократический союз". Традиционно в Германии кандидатом в канцлеры от консерваторов на парламентских выборах становится именно лидер ХДС, но это не обязательное правило, сообщила "Немецкая волна". Телерадиокомпания отмечает, что в истории Германии уже были случаи, когда председатель ХДС уступал более многообещающему или настойчивому консерватору.

До него с 2018 года главой ХДС была Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Тогда она сменила на этом посту нынешнего канцлера ФРГ Ангелу Меркель, которая возглавляла партию с 2000 года. 10 февраля 2020 года стало известно, что Крамп-Карренбауэр передаст председательство в партии, чтобы сосредоточиться на обязанностях министра обороны.

В феврале 2020 года Меркель заявила, что остается на посту канцлера Германии до конца полномочий в 2021 году. Она не намерена вновь претендовать на эту должность.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Германия, Украина, ФРГ, евроинтеграция, ХДС, Андрей Мельник, Армин Лашет
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