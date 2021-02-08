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ПОЛИТИКА

Украинский дипломат обвинил президента Германии в искажении информации о Второй мировой войне

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер подхватывает навязанный российской пропагандой нарратив о том, что Германия должна искупать вину за преступления нацистов только перед РФ, считает посол Украины в Берлине Андрей Мельник.

Штайнмайер отметил "очень богатую событиями" историю отношений ФРГ и РФ
Штайнмайер отметил "очень богатую событиями" историю отношений ФРГ и РФ
Фото: ЕРА

Рассуждая о судьбе газопровода "Северный поток – 2", президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер исказил историческую правду о событиях Второй мировой войны. Об этом 7 февраля заявил "Укринформу" посол Украины в Берлине Андрей Мельник.

Его комментарий посвящен интервью Штайнмайера изданию Rheinische Post, текст которого был опубликован 6 февраля на сайте немецкого президента. Высказываясь в пользу завершения строительства газопровода, Штайнмайер заявил, что "в последние годы отношения в сфере энергетики стали чуть ли не последним мостом между Россией и Европой". Он отметил "очень богатую событиями" историю отношений ФРГ и РФ, и напомнил о Второй мировой войне, жертвами которой стали "более 20 млн человек в бывшем Советском Союзе". "Это не оправдывает ложную российскую политику сегодня, но мы не имеем права упускать из виду этот более широкий контекст", – отметил Штайнмайер.

Мельник считает, что президент Германии "подхватывает десятилетиями навязываемый российской пропагандой нарратив о том, что якобы Германия должна нести свою историческую ответственность и искупить свою вину за варварские преступления нацистской оккупации только перед Россией".

Приравнивание СССР только к России украинский дипломат называет "абсолютно недопустимым искажением истории и прямым игнорирование непомерных жертв других народов", в первую очередь украинского.

"Если бы во время визита в Киев господин Штайнмайер в свое время посетил Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне на днепровских склонах, то он бы узнал о том, что именно украинский народ понес колоссальные потери во время нацистского нашествия и развязанной Третьим рейхом войны на истребление и порабощение", – объяснил Мельник.

Он подчеркнул, что когда 22 июня 1941 года гитлеровская Германия начала войну против СССР, массированным бомбовым ударам подверглась не Москва, а такие украинские города, как Киев, Житомир, Одесса, Севастополь.

"Именно вот этот более "широкий контекст" и стоило бы иметь в виду, прежде чем цинично использовать столь чувствительные исторические аргументы ради обеления "Северного потока – 2", который уже в наши дни несет в себе прямую угрозу новой горячей фазы российской агрессии, которая не прекращается ни днем, ни ночью уже седьмой год подряд и несет невыразимую боль и страдания на украинскую землю", – заявил дипломат.

5 февраля глава немецкой партии "Христианско-демократический союз" Армин Лашет заявил, что Германия не должна отказываться от поддержки проекта по строительству "Северного потока – 2". Канцлер ФРГ Ангела Меркель говорила о готовности к диалогу с Вашингтоном по вопросу строительства газопровода.

Проект "Северный поток – 2", возглавляемый бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером– газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд, его финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода началось в 2018 году. В декабре 2019 года строительство заморозили, поскольку США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. На тот момент было достроено 93% газопровода, сообщал официальный оператор газопровода, компания Nord Stream 2 AG.

Спустя год, 11 декабря 2020 года строительство возобновили. До завершения строительства двух ниток газопровода в общем осталось 160 км "с небольшим", говорил президент РФ Владимир Путин 17 декабря.

11 декабря Сенат США вслед за Палатой представителей поддержал проект оборонного бюджета страны на 2021 год, который предусматривает ужесточение санкций против "Северного потока – 2", однако на тот момент американский президент Дональд Трамп ветировал его. 1 января 2021 года в Конгрессе США "легко отклонили вето" Трампа. За проголосовал 81 сенатор, против – 13.

19 января министерство финансов США ввело новые санкции против компаний, задействованных в строительстве газопровода "Северный поток – 2". В частности, санкции коснулись российского судна "Фортуна" и его владельца – компании KVT-RUS, а также компании "Рустанкер", нефтяного танкера "Максим Горький" и танкера Sierra для перевозки сырой нефти. МИД Украины приветствовал это решение, а российский "Газпром" впервые допустил возможность приостановки реализации или полной отмены проекта "Северный поток – 2".

Однако 24 января стало известно, что российское судно-трубоукладчик "Фортуна" возобновило строительство "Северного потока – 2" в водах Дании. В 2020 году трубоукладчик уложил 2,6 км труб в водах Германии, недостроенными остались примерно 120 км в водах Дании и около 28 км – в Германии.

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, президент США Джо Байден считает газопровод "Северный поток – 2" "плохой сделкой для Европы".

Газета Handelsblatt написала 1 февраля, что Байден может снять санкции против "Северного потока – 2", если получит гарантии, что Россия не будет использовать газопровод против Украины и других стран Восточной Европы. В Госдепе опровергли эту информацию, заявив, что будут мешать строительству "Северного потока – 2" не только санкциями.

Теги: Россия, Германия, Украина, Франк-Вальтер Штайнмайер, пропаганда, ФРГ, газопровод, Вторая мировая война, Андрей Мельник, дипломаты, Северный поток – 2
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