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Падение автобуса с моста в Варшаве. Водитель признался, что употреблял амфетамин

Полиция обнаружила амфетамин в сумке Томаша У., который управлял городским автобусом, рухнувшим с моста в Варшаве. Когда водитель пришел в себя в больнице, он признал, что находился под воздействием наркотиков. В результате ДТП погиб один человек.

Появилось объяснение ДТП с автобусом в польской столице
Появилось объяснение ДТП с автобусом в польской столице
Фото: ЕРА

27 июня суд в Варшаве арестовал на три месяца Томаша У., водителя рейсового автобуса, который упал с моста, что привело к гибели одного пассажира и ранению еще 20 человек. Об этом сообщил TVN24.

Как сообщила пресс-секретарь окружной прокуратуры Мирослава Хир, водитель, придя в себя в больнице, признался, что употреблял амфетамин перед рейсом. В его сумке полицейские нашли 0,5 грамма этого вещества.

По данным прокуратуры, 25 июня Томаш У., находясь под воздействием наркотиков, не смог затормозить на виадуке, что привело к столкновению транспортного средства с отбойником. Барьер сломался, автобус рухнул на велосипедную дорожку и развалился на две части.

Хир добавила, что водитель, который сейчас взят под стражу в больничной палате, мало что мог вспомнить о самом инциденте.

Прокуратура проверит автобусные компании столицы Польши на предмет проверок водителей, выходящих в рейсы.

Агентство PAP выяснило, что разбившийся автобус был современной машиной, оборудованной датчиком, который улавливает пары алкоголя от водителя. Однако Томаш У. не употреблял спиртного.

Он проработал в компании год без нареканий. Однако в полиции узнали, что до прихода на эту работу он 13 раз нарушал правила дорожного движения.

Теги: ДТП, Польша, наркотики, арест, алкоголь, автобус, Варшава, мост
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