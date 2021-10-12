Панин: В испанской Торревьехе, где я сейчас живу, есть дом Путина

Панин (на фото) рассказал, что у Путина есть недвижимость в "русской столице" Испании Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Актер отметил, что в Торревьехе, где он купил себе квартиру, большая русскоязычная диаспора, которая напоминает ему самый русскоговорящий район Нью-Йорка Брайтон-Бич.

"Когда Путин еще не был президентом и не был, по-моему, еще премьер-министром, а был еще вот кем-то там в Ленинграде, когда он там возглавлял чего-то, он со своими друзьями приезжал в Торревьеху. Я даже знаю человека, с кем он работал. Я с ним тоже познакомился. Он строил здесь коттеджные поселки и торговал вот этой фигней. То есть здесь, в Торревьехе, даже есть дом Путина", – сказал Панин.

Он отметил, что узнал об этом сразу, как только приехал в Торревьеху.

"Это первое, о чем мне сказали", – уточнил актер.

При этом он критически высказался о русскоязычной диаспоре Торревьехи.

"У меня есть друзья, есть люди, с кем мне приятно общаться. Мы так или иначе общаемся. Но основная масса переехавших – и особенно в Торревьеху – это Брайтон-Бич: сплетни, скандалы, интриги, расследования. И общаться со всеми лучше не стоит", – посоветовал Панин.

Интервью Гордона с Паниным выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00