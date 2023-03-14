Папа римский Иоанн Павел ІІ, вероятно, покрывал священников, подозреваемых в педофилии – расследование

Журналист Марчин Гутовски 2,5 года расследовал ситуацию с педофилией в польской церкви и причастность к ней папы Иоанна Павла II. Он беседовал с жертвами священников-педофилов, их родственниками, свидетелями и теми, кто лично информировал кардинала Войтылу о преступлениях священников, находившихся в его подчинении.

Также Гутовски получил доступ к официальным церковным документам, подтверждающим действия и бездействие Войтылы. По его словам, документы свидетельствуют о том, что краковский кардинал знал о злоупотреблениях задолго до того, как стал папой римским.

В расследовании упоминаются три священника-педофила, которых, как утверждается, покрывал папа Иоанн: Болеслав Садусь, Евгениуш Сургент и Юзеф Лоранц.

Болеслав Садусь

Садусь был давним знакомым Войтылы, о чем свидетельствует тот факт, что Войтыла предложил ему поселиться в своей квартире. С 1960 года отец Садусь был референтом по религиозному образованию в Краковской архиепархии. Он неоднократно менял места службы, а в 1972 году архиепископ Войтыла обратился к венскому епископу с просьбой принять в своей епархии отца Садуся, так он стал приходским священником в австрийском городе Гаубич.

Прихожане до сих точно не знают, почему Садуся перевели в Гаубич – им сообщили, что якобы перевод связан с нехваткой священников в Австрии. В сопроводительном письме Войтыла также не упомянул об истинной причине перевода.

Однако в рассекреченных актах коммунистических спецслужб, к которым получили доступ журналисты, говорится, что на предыдущих местах службы священник приставал к юношам. Доходило до того, говорится в одном из таких документов, что разъяренные матери просто останавливали Садуся на улицах Кракова и угрожали ему местью.

Евгениуш Сургент

Священник Сургент в течение нескольких десятилетий растлевал детей в приходах, где он служил. Несмотря на то, что информация об этом доходила до его начальства, единственным "наказанием" за его преступления был перевод из прихода в приход, где он продолжал растлевать несовершеннолетних, отмечает TVN24.

Собеседник журналистов рассказал, что лично сообщал Войтыле о действиях Сургента. Однако архиепископ попросил его никуда больше не передавать эту информацию, заверив, что он об этом позаботиться. О том, что Войтыла должен был знать о действиях Сургента, также говорится и в архивах польского Института нацпамяти.

"Однажды его уже собирались перевести – делегации следовали за ним, но все как-то закончилось. Сегодня, находясь у Войтылы, он, как говорят, плакал. Войтыла не хочет применить сильную руку и сломить человека, поэтому неясно, что он в итоге сделает с Сургентом", – свидетельствуют документы.

Журналисты поехали в село Ляховице, в один из приходов, где служил Сургент. Там этого священника до сих пор помнят. Собеседник канала рассказал, что когда ему было 15 лет, Сургент пытался его "облапать", но он убежал.

В августе 1973 года Сургент был арестован и позже приговорен к трем годам тюремного заключения. После освобождения он оставался действующим священником до самой своей смерти в 2008 году.

Юзеф Лоранц

Лоранц был священником в деревне Мутне, преподавал религию. Именно там он развратил девочек из начальной школы 1–5 классов. TVN24 утверждает, что жертв было не менее 10, с одной из них журналистам удалось пообщаться и она подтвердила домогательства священника.

После того как в краковскую курию обратились матери жертв Лоранца, архиепископ Войтыла отозвал священника из сельского прихода и отправил его в монастырь, выяснили журналисты. Вскоре после этого Лоранца задержали, а позже приговорили к двум годам тюрьмы. Однако через год он был освобожден. После того как священник вышел на свободу, Войтыла написал ему письмо, в котором проинформировал, что каноническое наказание на него не наложат, поскольку его уже наказали светские власти.

Через два года после освобождения из тюрьмы отец Лоранц был восстановлен в Закопанском приходе на обычной работе, за исключением возможности преподавания религии. В последующие годы были переводы в другие города и приходы, в том числе в Хжанув, там он стал капелланом в больнице, где лечили детей.