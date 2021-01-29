Парламент Португалии проголосовал за легализацию эвтаназии

Закон об эватаназии передали на подпись президенту Португалии Марселу ди Соуза. Он заявил, что с уважением отнесется к решению парламента.

Португалия станет четвертой страной в Европе и седьмой в мире, где официально разрешена эвтаназия Фото: depositphotos.com

Парламент Португалии 29 января легализовал эвтаназию в стране. Об этом сообщило агентство Reuters.

Психически здоровым гражданам страны, достигшим 18 лет, разрешат прибегнуть к эвтаназии, если они неизлечимо больны и страдают от длительной и невыносимой боли.

Эвтаназия будет доступна только гражданам Португалии, подчеркнули в сообщении.

Закон передали на подпись президенту страны Марселу ди Соуза. Ранее он заявил, что с уважением отнесется к решению парламента.

Эвтаназия официально разрешена в Бельгии, Швейцарии, Нидерландах. Если ди Соуза подпишет закон, Португалия станет четвертой страной в Европе и седьмой в мире, где официально разрешена эвтаназия, отметила португальская телекомпания RTP.